مقدمة 1- أرباح جهينة المصرية تقفز في 75% 2012 بفضل مبيعات قوية

(لإضافة سعر السهم وتفاصيل)

القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - أدت المبيعات القوية لشركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة لحدوث قفزة بنسبة 75 بالمئة في أرباح الشركة خلال عام2012.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 325.414 مليون جنيه(48.4 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول المنصرم مقابل 185.937 مليون جنيه في 2011.

وزادت مبيعات الشركة 27 بالمئة في 2012 لتصل إلى 2.855 مليار جنيه من 2.244 مليار في 2011.

وعزت جهينة التي تأسست عام 1983 وتنتج الألبان والعصائر وتصدر إلى أسواق في أنحاء افريقيا والشرق الأوسط نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات وتحديث خطوط الانتاج والحملات الاعلانية.

وبحلول الساعة 0909 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 8.50 جنيه بانخفاض 0.12 بالمئة.

وقالت الشركة اليوم في بيان إلى إدارة البورصة المصرية إن مجلس الادارة أوصى بتوزيع 0.15 جنيه للسهم عن أرباح 2012.

وتقوم جهينة بتصنيع منتجاتها في ستة مصانع حديثة بطاقة إنتاجية 2900 طن يوميا ويبلغ عدد منتجات الشركة 209 منتجات ومن بين عملائها مصر للطيران واير فرانس وفنادق فور سيزون وماريوت وهيلتون ومطاعم مكدونالدز وهارديز.

وتستفيد جهينة من الزيادة السكانية في مصر ومن أي تحسن في مستوى المعيشة للمواطنين.

ويصل عدد سكان مصر أكبر بلد عربي من حيث التعداد إلى 85 مليون نسمة.