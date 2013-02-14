مقدمة 1-نمو أرباح الشرقية للدخان المصرية 10% في النصف/1

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القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في مصر اليوم الخميس ان صافي الربح زاد 10.15 بالمئة خلال النصف الاول من السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 408.73 مليون جنيه(60.73 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول المنصرم مقابل 371.08 مليون قبل عام.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يوليو تموز.

وقامت الشركة بنقل مصانعها في القاهرة إلى مجمع صناعي بمدينة السادس من اكتوبر كما تعتزم نقل مصانعها بالاسكندرية إلى مدينة برج العرب.

ويبلغ رأسمال الشركة 750 مليون جنيه موزعا على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 15 جنيها للسهم.

(الدولار= 6.7303 جنيه مصري)