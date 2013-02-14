مقدمة 1-أرباح باكين المصرية تتراجع 12% في الربع/2

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القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة البويات والصناعات الكيماوية المصرية(باكين) اليوم الخميس إن صافي الربح انخفض 11.9 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 15.71 مليون جنيه(2.33 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 17.85 مليون قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 18.7 بالمئة الى 212.12 مليون جنيه في من178.62 مليون في الربع الثاني من 2011-2012.

ويتمثل نشاط الشركة في صناعة جميع أنواع البويات والورنيش وأحبار الطباعة والأنشطة المماثلة لها.

وتراجعت أرباح الشركة عشرة بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013 الى 49.93 مليون جنيه من 55.33 مليون جنيه قبل عام وزادت المبيعات 13.35 بالمئة الى 459.92 مليون جنيه من 405.75 مليون جنيه في النصف الاول من 2011-2012.

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه موزعا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.