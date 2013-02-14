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ارتفاع طفيف بأرباح المتحدة للإسكان المصرية في 2012

Thu Feb 14, 2013 12:34pm GMT
 
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القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال المتحدة للاسكان والتعمير المصرية اليوم الخميس أن صافي الربح زاد خمسة بالمئة في 2012 بدعم من نمو مبيعات الشركة 3.9 بالمئة.

وبلغ صافي الربح 29.398 مليون جنيه (4.4 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول الماضي مقابل صافي ربح قدره 28 مليون جنيه في 2011.

وبحلول الساعة 1225 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 9.36 جنيه بارتفاع 1.5 بالمئة.

وزادت مبيعات الشركة إلى 44.47 مليون جنيه من 42.76 مليون جنيه في 2011.

ويبلغ رأسمال الشركة 108.750 مليون جنيه موزعا على 87 مليون سهم بقيمة اسمية 1.25 جنيه للسهم.

(الدولار = 6.7303 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 