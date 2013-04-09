مقدمة 1-صافي أرباح الأهلي سوسيتيه جنرال يرتفع 32% في الربع/1

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القاهرة 9 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال الذي أبرم بنك قطر الوطني صفقة لشرائه نموا بنسبة 32 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام.

وقال ثاني أكبر بنك خاص في مصر من حيث القيمة السوقية في بيان اليوم الثلاثاء إن أرباحه الصافية بلغت 463 مليون جنيه مصري (67.60 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 350 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال البيان إن ذلك تحقق من خلال "الإدارة القوية للمخاطر وتنوع المنتجات والشبكة الواسعة للبنك".

وارتفع دخل العمليات 35 في المئة في الربع الأول إلى 747 مليون جنيه مقارنة مع 552 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت الرسوم والعمولات 21 في المئة إلى 226 مليون جنيه مقارنة مع 186 مليون جنيه في العام الماضي.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على عرض بنك قطر الوطني للاستحواذ على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال حيث عرض البنك القطري 38.65 جنيه للسهم.

وبنك قطر الوطني مملوك بنسبة 50 في المئة لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد الذي قاد استحواذات عالمية في الأعوام القليلة الماضية شملت حصصا في بنك باركليز وفولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات ومتاجر هارودز الفاخرة.