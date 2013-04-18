كابو المصرية تقلص خسائرها 42% في 9 أشهر

القاهرة 18 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) المصرية تقلص خسائر الشركة بنسبة 42 بالمئة خلال التسعة أشهر الاولى من السنة المالية 2012-2013 بدعم من نمو المبيعات 17 بالمئة.

وبلغ صافي خسارة الشركة 11.63 مليون جنيه(1.69 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 31 مارس اذار المنصرم مقابل خسارة 20.15 مليون جنيه قبل عام.

وبحلول الساعة 0850 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 0.67 جنيه دون تغير عن إغلاق أمس الاربعاء.

وزادت مبيعات الشركة 17 بالمئة الى 126.03 مليون جنيه من 106.6 مليون جنيه في التسعة أشهر الاولى من 2011-2012.

ويتمثل نشاط الشركة في صناعة وتجارة المنسوجات والملابس الجاهزة بكافة أنواعها والخيوط وإنشاء كافة أنواع المعارض ومنافذ البيع بالداخل والخارج.