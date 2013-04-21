مقدمة 1- ارتفاع طفيف في أرباح مصر للأسمنت قنا خلال الربع/1

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القاهرة 21 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة مصر للأسمنت قنا اليوم الأحد إن صافي الربح زاد 8.8 بالمئة في الربع الأول من 2013 بدعم من نمو المبيعات 16.2 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة بعد الضرائب 80.4 مليون جنيه (11.65 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار المنصرم مقابل 73.9 مليون جنيه في الربع المقابل من 2012.

وزادت مبيعات الشركة 16.2 بالمئة الى 223.54 مليون جنيه من 192.4 مليون جنيه في الربع الاول من 2012.

وقالت الشركة في فبراير شباط الماضي إنها تعد دراسة جدوى اقتصادية لاستخدام الفحم كمصدر بديل للمازوت (زيت الوقود).

وتعاني الكثير من شركات الأسمنت العاملة في مصر من نقص دائم في إمدادات الطاقة. ويثير النقص المتكرر في إمدادات الوقود غضب سائقي السيارات ويسبب مشكلات في الصناعة والزراعة.

وتحاول الحكومة المصرية حل مشكلة دعم الوقود الذي يعادل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لكن الاضطرابات التي تشهدها البلاد تعوق محاولات تقليص الفاتورة المرتفعة.

وأغلق سهم الشركة الخميس الماضي عند 70.73 جنيه بارتفاع 0.03 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 298.780 مليون جنيه موزع على 29.878 مليون سهم بقيمة إسمية عشرة جنيهات للسهم.