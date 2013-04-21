تفاقم خسائر مصر للفنادق 40% في 9 أشهر
القاهرة 21 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مصر للفنادق اليوم الأحد تفاقم خسائر الشركة 40 بالمئة خلال التسعة أشهر الاولى من السنة المالية 2012-2013.
وتكبدت الشركة خسارة 10.655 مليون جنيه(1.54 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 31 مارس اذار المنصرم مقابل خسارة 7.622 مليون قبل عام.
ويتمثل نشاط الشركة في القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما فى ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتي والمنتجعات السياحية.
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