تكلفة المبيعات تهبط بأرباح الكابلات الكهربائية المصرية 73% في الربع/1

القاهرة 27 مايو أيار (رويترز) - أدى ارتفاع تكلفة المبيعات ونمو المصروفات في شركة الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 25 بالمئة إلى تراجع أرباح الشركة 72.7 بالمئة في الربع الاول من 2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 2.013 مليون جنيه (288 ألفا و316 دولارا) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار مقابل صافي ربح قدره 7.373 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 0.67 جنيه دون تغير عن إغلاق أمس الاحد.

وزادت الايرادات 21.9 بالمئة إلى 125.290 مليون جنيه من 102.794 مليون قبل عام.

وارتفعت تكلفة المبيعات 25 بالمئة الى 121.4 مليون جنيه من 96.88 مليون جنيه في الربع الاول من 2012.