أرباح السويدي اليكتريك المصرية تتراجع 27% في الربع/1

القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة ‭‭السويدي اليكتريك أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات‬‬ ‭‭في العالم العربي‬‬ التي تستخدم في قطاعي الكهرباء والاتصالات ان صافي الربح تراجع 27.1 بالمئة في الربع الاول من 2013.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 74.85 مليون جنيه(10.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 102.72 مليون قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة 4.1 بالمئة إلى 3.598 مليار جنيه في الربع الثاني مقابل 3.456 مليار قبل عام.