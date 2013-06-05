العربية للأقطان المصرية تتحول للربحية في 9 أشهر
القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة العربية لحليج الأقطان أكبر شركة أقطان مقيدة بالسوق المصرية تحولها للأرباح خلال التسعة أشهر الاولى من السنة المالية 2012-2013.
وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 19.47 مليون جنيه(2.78 مليون دولار) في تسعة أشهر وحتى 31 مارس اذار المنصرم مقابل صافي خسارة 10.13 مليون جنيه قبل عام.
وزادت مبيعات الشركة نحو 23.1 بالمئة إلى 881.78 مليون جنيه في تسعة أشهر من 716.05 مليون في 2011-2012.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.354 مليار جنيه موزعا على 270.816 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
(الدولار= 6.985 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.