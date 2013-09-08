أرباح نايل سات المصرية تقفز 32% في النصف/1

القاهرة 8 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)اليوم الأحد إن صافي الربح قفز 31.7 بالمئة في النصف الأول من 2013 بدعم من نمو إيرادات النشاط 73 بالمئة.

وأضافت النايل سات في بيان إلى إدارة البورصة المصرية اليوم إن صافي الربح بلغ "23.7 مليون دولار بزيادة 31.7 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي."