Wed 9 Aug 2017 | 7:36 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أرباح نايل سات المصرية تقفز 32% في النصف/1

Sun Sep 8, 2013 9:24am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 8 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)اليوم الأحد إن صافي الربح قفز 31.7 بالمئة في النصف الأول من 2013 بدعم من نمو إيرادات النشاط 73 بالمئة.

وأضافت النايل سات في بيان إلى إدارة البورصة المصرية اليوم إن صافي الربح بلغ "23.7 مليون دولار بزيادة 31.7 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي."

وزادت ايرادات الشركة المتخصصة في إنشاء وتملك النظم الفضائية والأقمار الصناعية 7.3 بالمئة إلى 87.580 مليون دولار حتى نهاية يونيو حزيران الماضي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 