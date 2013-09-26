مقدمة 1-أرباح العز الدخيلة المصرية تقفز 96% في الربع/2

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القاهرة 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة العز الدخيلة للصلب-الاسكندرية اليوم الخميس أن صافي الربح زاد 96.5 بالمئة في الربع الثاني من 2013 بدعم من نمو المبيعات 11.7 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية إن حصة المساهمين من الأرباح تبلغ 25 جنيها للسهم.

وبلغ صافي ربح الشركة 321.195 مليون جنيه (46.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 163.468 مليون جنيه قبل عام.

والعز الدخيلة شركة تابعة لمجموعة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وزادت مبيعات الشركة 11.7 بالمئة إلى 4.250 مليار جنيه من 3.804 مليار في الربع الثاني من 2012.

وقفزت أرباح الشركة 203.4 بالمئة في ستة أشهر إلى 705.264 مليون جنيه من 232.537 مليون جنيه قبل عام.