صافي ربح حديد عز المصرية يقفز 269% في النصف الأول

القاهرة 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة حديد عز أكبر منتج للحديد في مصر اليوم الأربعاء إن أرباحها الصافية المجمعة في النصف الأول من العام قفزت 269 في المئة على أساس سنوي إلى 302 جنيه مصري (43.8 مليون دولار).