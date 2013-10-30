ملخص-صافي ربح السويس للاسمنت في الربع/3 بعد حقوق الأقلية 37 مليون جنيه

القاهرة 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - السويس للأسمنت المصرية التابعة لايتالسمنتي الايطالية تقول:

- صافي ربح الشركة المجمع في الربع/3 بعد حقوق الأقلية 37 مليون جنيه مقابل 132 مليونا قبل عام.

- ايرادات الشركة المجمعة 973 مليون جنيه في الربع/3 مقابل 1.01 مليار قبل عام.

- صافي ربح الشركة المجمع في 9 شهور بعد حقوق الأقلية 426 مليون جنيه مقابل 398 مليونا قبل عام.