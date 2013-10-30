ملخص-صافي ربح السويس للاسمنت في الربع/3 بعد حقوق الأقلية 37 مليون جنيه
القاهرة 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - السويس للأسمنت المصرية التابعة لايتالسمنتي الايطالية تقول:
- صافي ربح الشركة المجمع في الربع/3 بعد حقوق الأقلية 37 مليون جنيه مقابل 132 مليونا قبل عام.
- ايرادات الشركة المجمعة 973 مليون جنيه في الربع/3 مقابل 1.01 مليار قبل عام.
- صافي ربح الشركة المجمع في 9 شهور بعد حقوق الأقلية 426 مليون جنيه مقابل 398 مليونا قبل عام.
-ايرادات الشركة المجمعة في 9 شهور 3.548 مليار جنيه مقابل 3.409 مليار قبل عام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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