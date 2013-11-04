نمو أرباح الدلتا للسكر المصرية 8% في 9 أشهر

القاهرة 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الدلتا للسكر المصرية اليوم الاثنين إن صافي الربح زاد 8.4 بالمئة في التسعة اشهر الأولى من 2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 180.54 مليون جنيه (26.21 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 166.59 مليون جنيه قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة التي تأسست عام 1978 بنحو 62 بالمئة إلى 1.199 مليار جنيه من 738.83 مليون جنيه قبل عام.

وبحلول الساعة 0912 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 13 جنيها دون تغيير عن إغلاق أمس الأحد.

ويتمثل نشاط الشركة في انتاج أنواع السكر الناعم والعلف من البنجر وهي من أكبر منتجي سكر البنجر في مصر.