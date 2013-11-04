مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يتحول للربحية في الربع/3

القاهرة 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصرف أبوظبي الإسلامي مصر اليوم الثلاثاء إنه نجح في التحول للربحية خلال الربع الثالث من العام بدعم من نمو العائد من التمويلات وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات .

وبلغ صافي ربح المصرف 32.8 مليون جنيه(4.76 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول الماضي مقابل صافي خسارة 76.76 مليون جنيه قبل عام.

ويملك مصرف أبوظبي الإسلامي 50 بالمئة من أسهم البنك وشركة الامارات الدولية للاستثمار عشرة بالمئة.

وبلغت أرباح المصرف خلال التسعة أشهر الاولى من العام 75.85 مليون جنيه بعد أن تكبد خسائر قدرها 256.19 مليون جنيه قبل عام.

وأظهرت قائمة الدخل للمصرف ان صافي الدخل من الأتعاب والعمولات زاد في الربع الثالث بنسبة 92 بالمئة إلى 28.09 مليون جنيه من 14.63 مليون قبل عام وزاد صافي الدخل من العائد 8.2 بالمئة الى 82.61 مليون جنيه من 76.34 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0936 بتوقيت جرينتش جرى تداول سعر السهم عند 8.86 جنيه بارتفاع عشرة بالمئة دون وجود أي عروض بيع على السهم.