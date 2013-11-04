مقدمة 1-تراجع أرباح جهينة المصرية 23% في الربع/3

(لإضافة تفاصيل وسعر السهم)

القاهرة 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة غير المدققة لشركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر اليوم الاثنين تراجع صافي أرباحها 23 بالمئة في الربع الثالث من العام وهو ما أرجعته الشركة إلى "التطورات السياسية" في البلاد.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع غير المدقق 93 مليون جنيه (13.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل نحو 121 مليون جنيه قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 4.3 بالمئة الى 876 مليون جنيه من 840 مليونا قبل عام.

ومن بين منافسي جهينة في السوق المصرية شركة المراعي السعودية ونستله السويسرية ودانون الفرنسية.

وقالت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة المصرية "الربع الثالث شهد تطورات سياسية مؤثرة ومتتابعة انعكست بشكل مباشر وسريع على الشارع المصري بدءا بالأوضاع الأمنية التي أدت لفرض حظر التجوال الذي أثر سلبيا بشكل كبير ومباشر على الأسواق وكفاءة عمليات البيع والتوزيع."

وعزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيته.

وأعلنت مصر حالة الطواريء بعد فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في 14 أغسطس آب وفرضت حظر التجول ليلا في نحو نصف محافظات البلاد وخففت الحظر تدريجيا على ان يتم رفعه بشكل نهائي في 14 نوفمبر تشرين الثاني.