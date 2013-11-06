أرباح جلوبال تليكوم تتراجع 54% في الربع/3

القاهرة 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة جلوبال تليكوم التابعة لفيمبلكوم الروسية اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثالث من العام هبط 54.1 بالمئة مع تراجع الإيرادات 2.7 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 50.79 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول الماضي مقابل 110.67 مليون قبل عام.

ونزلت إيرادات الشركة 2.7 بالمئة إلى 860.82 مليون دولار من 884.71 مليون في الربع المقابل من 2012.

وزادت أعداد المشتركين في جلوبال التي تملك أنشطة في قطاع الهاتف المحمول في كندا واسواق صاعدة أخرى منها الجزائر وبنجلادش بنحو 4.1 بالمئة إلى 87.81 مليون مشترك من 84.34 مليون مشترك في الربع الثالث من 2012.

وتكبدت الشركة خسارة 175.55 مليون دولار في التسعة أشهر الاولى من العام مقابل ربح 263.15 مليون دولار قبل عام.

وأغلق سهم جلوبال تليكوم المدرجة في البورصة المصرية يوم الاثنين مرتفعا 0.6 بالمئة. وتستأنف البورصة معاملاتها اليوم الأربعاء بعد عطلة أمس بمناسبة رأس السنة الهجرية.