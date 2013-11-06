مقدمة 1-أرباح جلوبال تليكوم تتراجع 54% في الربع/3

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القاهرة 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة جلوبال تليكوم التابعة لفيمبلكوم الروسية اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثالث من العام هبط 54.1 بالمئة مع تراجع الإيرادات 2.7 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 50.79 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول الماضي مقابل 110.67 مليون قبل عام.

ونزلت إيرادات الشركة 2.7 بالمئة إلى 860.82 مليون دولار من 884.71 مليون في الربع المقابل من 2012.

وقال أحمد أبو دومة الرئيس التنفيذي لجلوبال تليكوم في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه "استمر التأثير السلبي لاجراءات تنظيمية وحكومية على عملياتنا... ورغم الظروف غير المواتية في الجزائر وباكستان وبنجلادش ظلت الايرادات قبل احتساب الضرائب والفوائد واستهلاك الدين والاهلاك مستقرة."

وتواجه وحدة الشركة في الجزائر "جازي" متاعب كثيرة وسط اتهامات الجزائر للوحدة بالتهرب الضريبي.

وتعمل الجزائر على تقييم جازي منذ سنوات قليلة للاستحواذ على نحو 51 بالمئة من أسهمها.

وزادت أعداد المشتركين في جلوبال التي تملك أنشطة في قطاع الهاتف المحمول في كندا واسواق صاعدة أخرى منها الجزائر وبنجلادش بنحو 4.1 بالمئة إلى 87.81 مليون مشترك من 84.34 مليون مشترك في الربع الثالث من 2012.