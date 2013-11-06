انخفاض أرباح سنتامين للتعدين في الربع/3

لندن 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت سنتامين لاستخراج الذهب التي تتركز أنشطتها في مصر إن الأرباح الأساسية انخفضت بما يزيد على الثلث في الربع الثالث من العام نتيجة لانخفاض الأسعار والإنتاج لكنها أضافت أنها في وضع يسمح لها بتخطي أهداف الإنتاج وتوقعات التكلفة للعام كاملا.

وبلغت الأرباح قبل الضرائب والفائدة والإهلاكات واستهلاك الديون 43.1 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر أيلول بانخفاض طفيف عن بعض توقعات المحلين. وتقل الأرباح 32 بالمئة عن الربع السابق و36 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.