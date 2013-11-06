مقدمة 1-انخفاض أرباح سنتامين في الربع/3 مع تراجع سعر الذهب

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لندن 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت سنتامين لاستخراج الذهب التي تتركز أنشطتها في مصر إن الأرباح الأساسية انخفضت بما يزيد على الثلث في الربع الثالث من العام نتيجة لانخفاض الكبير في الأسعار لكنها أضافت أنها في وضع يسمح لها بتخطي أهداف الإنتاج وتوقعات التكلفة للعام كاملا.

وبلغت الأرباح قبل الضرائب والفائدة والإهلاكات واستهلاك الديون 43.1 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر أيلول بانخفاض طفيف عن توقعات بعض المحللين.

وتقل الأرباح 36 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب تراجع أسعار الذهب الذي سجل أدنى مستوى في ثلاث سنوات في يونيو حزيران. وانكمش السعر الذي تبيع به سنتامين الذهب في الربع الثالث أكثر من 20 بالمئة مقارنة مع العام السابق.

وقالت سنتامين إن تكلفة إنتاج الأوقية في الربع الثالث بلغت 693 دولارا مقتربة بذلك من التكلفة المتوقعة عند 700 دولار للأوقية.

وأكدت الشركة التي أعلنت الشهر الماضي عن تراجع الإنتاج الفصلي دون مستوى الثلاثة أشهر السابقة أنها تتوقع أن تتجاوز مستويات الانتاج في 2013 البالغة 320 ألف أوقية في منجم السكري بمصر.

ويقع منجم السكري أول منجم حديث وكبير للذهب في مصر على بعد نحو 700 كيلو متر من القاهرة ولم يتأثر بموجة من الاضطرابات السياسية في مصر منذ يوليو تموز.

وقال أندي ديفيدسون مسؤول وحدة تطوير الأنشطة في سنتامين "ليس هناك أي تأثير على العمليات."