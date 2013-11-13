نمو طفيف في صافي أرباح المصرية للاتصالات في الربع/3

القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء أن صافي أرباحها في الربع الثالث من العام بلغ 650 مليون جنيه (94.4 مليون دولار) بارتفاع 2.3 بالمئة عن الربع المقابل من عام 2012.