نمو طفيف في صافي أرباح المصرية للاتصالات في الربع/3
القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء أن صافي أرباحها في الربع الثالث من العام بلغ 650 مليون جنيه (94.4 مليون دولار) بارتفاع 2.3 بالمئة عن الربع المقابل من عام 2012.
وبلغت الإيرادات 2.862 مليار جنيه في الربع الثالث مقابل 2.477 مليار قبل عام.
وأظهرت نتائج الشركة أن الأرباح الفصلية قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاكات واستهلاك الديون بلغت 1.131 مليار جنيه مقابل 915 مليونا قبل عام.
(الدولار = 6.8885 جنيه مصري) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
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