ارتفاع صافي الربح غير المدقق للشرقية للدخان المصرية 11.4% للعام بأكمله

القاهرة 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت الشركة الشرقية للدخان المصرية في بيان للبورصة اليوم الأحد إنها حققت زيادة قدرها 11.4 في المئة في صافي الربح غير المدقق للسنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران.