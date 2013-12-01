نمو أرباح السويدي اليكتريك المصرية 31% في الربع/3

القاهرة أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة السويدي اليكتريك المصرية أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي إن صافي الربح زاد 31.4 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 46 مليون جنيه (6.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 35 مليونا قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة 6.1 بالمئة إلى 3.5 مليار جنيه من 3.3 مليار جنيه في الربع المقابل من 2012.

وبلغ صافي ربح الشركة 190 مليون جنيه في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 165 مليونا قبل عام.

وارتفعت إيرادات الشركة 6.6 بالمئة إلى 11.2 مليار جنيه من 10.5 مليار جنيه في التسعة أشهر الاولى من 2012.

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