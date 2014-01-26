انخفاض أرباح الشرقية للدخان المصرية 9% في النصف/1

القاهرة 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية للدخان اليوم الأحد أن صافي الربح هبط 9.1 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2013-2014.

وبلغ صافي ربح الشركة التي تحتكر صناعة السجائر في مصر 371.6 مليون جنيه (53.4 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 408.7 مليون قبل عام.

وتبدأ السنة المالية للشركة في أول يوليو تموز.

وقامت الشركة بنقل مصانعها في القاهرة إلى مجمع صناعي بمدينة السادس من أكتوبر وتعتزم نقل مصانعها بالاسكندرية إلى مدينة برج العرب.

وارتفعت المبيعات 2.8 بالمئة إلى 2.804 مليار جنيه من 2.728 مليار جنيه قبل عام.

ويبلغ رأسمال الشركة 750 مليون جنيه موزعا على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 15 جنيها للسهم.