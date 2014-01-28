أرباح الدلتا للسكر المصرية تهبط 19% في 2013

القاهرة 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال غير المدققة لشركة الدلتا للسكر المصرية اليوم الثلاثاء تراجع صافي الربح 19.4 بالمئة في 2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 189.07 مليون جنيه (27.2 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 234.56 مليون جنيه في 2012.

وزادت مبيعات الشركة التي تأسست عام 1978 نحو 56 بالمئة إلى 1.529 مليار جنيه من 981.67 مليون جنيه قبل عام.

وتعكل الشركة في إنتاج السكر الناعم والعلف من البنجر وتعد من أكبر منتجي سكر البنجر في مصر.