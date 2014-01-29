مقدمة 1-بالم هيلز المصرية تتحول للربحية في 2013

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القاهرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لبالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية تحولها للربحية في 2013 بدعم من نمو الإيرادات لنحو ثلاثة أمثالها.

وبلغ صافي الربح المجمع 236.835 مليون جنيه (34.03 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل خسارة 134.634 مليون في 2012.

وزادت إيرادات الشركة إلى 1.209 مليار جنيه من 392.02 مليون جنيه في 2012.

كانت بالم هيلز قالت في ديسمبر كانون الأول إنها ستضخ مليار جنيه في مشروعاتها هذا العام لزيادة معدلات العمل والتنفيذ.

وقالت بالم إنها ستسلم وحدات سكنية للعملاء خلال الربع الأول من 2014 بمشروعاتها في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي.