ملخص-تراجع خسائر حديد عز المصرية إلى 28.64 مليون جنيه في الربع/3
القاهرة 10 فبراير شباط (رويترز) - شركة حديد عز:
* تعلن تراجع خسائرها إلى 28.64 مليون جنيه في الربع الثالث من 2013 مقارنة مع 110.05 مليون قبل عام.
* المبيعات 4.839 مليار جنيه في الربع الثالث مقابل 4.538 مليار قبل عام.
* صافي الربح يقفز إلى 592.97 مليون جنيه في تسعة أشهر من 95.59 مليون قبل عام.
* المبيعات 15.981 مليار جنيه في تسعة أشهر مقابل 14.844 مليار قبل عام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
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