ملخص-تراجع خسائر حديد عز المصرية إلى 28.64 مليون جنيه في الربع/3

القاهرة 10 فبراير شباط (رويترز) - شركة حديد عز:

* تعلن تراجع خسائرها إلى 28.64 مليون جنيه في الربع الثالث من 2013 مقارنة مع 110.05 مليون قبل عام.

* المبيعات 4.839 مليار جنيه في الربع الثالث مقابل 4.538 مليار قبل عام.

* صافي الربح يقفز إلى 592.97 مليون جنيه في تسعة أشهر من 95.59 مليون قبل عام.