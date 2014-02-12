مقدمة 1-التجاري الدولي في مصر يقترح توزيع جنيه للسهم عن أرباح 2013

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القاهرة 12 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك التجاري الدولي -أكبر مصرف مسجل في البورصة المصرية- ان ارباحه المجمعة قفزت بنسبة 35 بالمئة في عام 2013 وإن مجلس إدارته يقترح توزيع جنيه للسهم على المساهمين عن أرباح العام.

وبلغ صافي الربح المجمع 3.01 مليار جنيه (432 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 2.23 مليار جنيه في 2012.

وقال البنك في بيان إلى إدارة البورصة إن مجلس الإدارة اقترح "توزيع كوبون ارباح بقيمة جنيه واحد.. وزيادة الاحتياطي القانوني بمبلغ 131 مليون جنيه ليبلغ رصيده 621 مليون جنيه وزيادة الاحتياطي العام بمبلغ 1.3 مليار جنيه ليبلغ 1.7 مليار جنيه."

وأضاف ان التوزيع النقدي وزيادة الاحتياطي القانوني والعام يهدف إلى "تعزيز قوة المركز المالي للبنك".

وبحلول الساعة 0850 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم البنك عند 33.98 جنيه بارتفاع 1.5 بالمئة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السهم لديه مقاومة قوية عند 34 جنيها وأتوقع كسرها هذه المرة لاستهداف 35.5 جنيه على المدى القريب و39.5 جنيه على المدى المتوسط."

وقال البنك ان صافي الدخل زاد 29 بالمئة في 2013 ليبلغ 5.1 مليار جنيه وإن محفظة القروض سجلت زيادة 1.2 مليار جنيه بمعدل نمو ثلاثة بالمئة عن 2012 لتبلغ 45.6 مليار جنيه. وزادت الودائع في 2013 بنحو 18.1 مليار جنيه لتصل إلى 96.9 مليار جنيه بزيادة 23 بالمئة عن 2012.