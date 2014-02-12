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أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية تقفز 49% في 2013

Wed Feb 12, 2014 9:43am GMT
 
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القاهرة 12 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية اليوم الأربعاء ارتفاع صافي أرباحها 49.3 بالمئة في 2013 ونمو المبيعات 39 بالمئة.

وبحسب أرقام غير مدققة بلغ صافي الربح 1.299 مليار جنيه (187 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 870 مليون جنيه في العام السابق.

وتعمل الشركة في إنتاج البتروكيماويات وتصنيع خطوط الأنابيب وتنتج الايثيلين والبولي إيثيلين والبيوتين.

وزادت مبيعات الشركة إلى 3.084 مليار جنيه من 2.213 مليار.

(الدولار = 6.96 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 