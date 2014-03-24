مقدمة 1-نمو أرباح سنتامين بفضل قفزة في الإنتاج عوضت ضعف الأسعار

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لندن 24 مارس آذار (رويترز) - قالت سنتامين لاستخراج الذهب التي تتركز أعمالها في مصر إنها تسعى لزيادة أكبر للانتاج بعدما أعلنت نمو أرباحها الأساسية واحدا بالمئة في 2013 بفضل قفزة في الإنتاج عوضت تأثير انخفاض حاد في أسعار الذهب.

وتضرر عدد كبير من منتجي الذهب نتيجة انخفاض أسعار المعدن الأصفر 28 بالمئة العام الماضي وكان الانخفاض مفاجئا وشكل ضغطا على ميزانيات المنتجين.

واستطاعت سنتامين تعويض انخفاض متوسط السعر الذي أعلنته للعام الماضي وبلغ 17 بالمئة بفضل زيادة الإنتاج 36 بالمئة في 2013 إلى 357 ألف أوقية (أونصة) لتتجاوز الحجم المستهدف.

وبلغت الأرباح قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون أكثر قليلا من 234 مليون دولار في عام حتى ديسمبر كانون الأول بانخفاض طفيف عن توقعات المحللين لأرباح قدرها 239 مليون دولار بحسب رويترز آي/بي/إي/اس.

وقالت الشركة إن التوسع في منجم السكري بمصر سيسهم في زيادة الإنتاج 18 بالمئة العام الجاري إلى 420 ألف أوقية ليتراوح بين 450 و500 ألف أوقية سنويا بداية من 2015.

ولم يتأثر منجم السكري كثيرا بالاضطرابات السياسية في مصر على مدار العامين الماضيين وقالت سنتامين إن أجواء العمل في البلاد تحسنت كثيرا منذ عام 2012.

إلا أن اعتماد الشركة على مصر ينطوى على مخاطرة ومازالت تعمل على إنهاء مواجعات قضائية تتعلق بحق تشغيل المنجم ووقف دعم الوقود الذي تحصل عليه من الحكومة المصرية.

وقال اندي ديفيدسون مدير تطوير الأنشطة في الشركة إنها تلقى مساندة الحكومة في قضية السكري وأبدى ثقته في التوصل لنتيجة ايجابية وفي التوصل لحل وسط لقضية دعم الوقود.