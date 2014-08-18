أرباح حديد عز المصرية تهوي 95% في الربع/1

القاهرة 18 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة حديد عز‭ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن صافي الربح هوى 94.6بالمئة في الربع الأول من العام.

وبلغ صافي الربح المجمع 20.166 مليون جنيه (2.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 371.594 مليون في الربع الأول من 2013.

وتراجعت مبيعات الشركة 5.25 بالمئة إلى 5.287 مليار جنيه من 5.580 مليار في الربع الأول من 2013.

يبلغ رأسمال الشركة 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.