مصحح-مقدمة 1-أرباح حديد عز المصرية تهوي 95% في الربع/1

(لتوضيح أن الشركة تكبدت خسارة مجمعة بعد الضرائب وحقوق الأقلية في الفقرة السادسة وليس صافي ربح)

القاهرة 18 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة حديد عز‭ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن صافي الربح هوى 94.6بالمئة في الربع الأول من العام.

وبلغ صافي الربح المجمع 20.166 مليون جنيه (2.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 371.594 مليون في الربع الأول من 2013.

وأظهر تقرير مجلس الادارة إلى البورصة المصرية اليوم أن الربع الأول شهد ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى 96.14 بالمئة من 93.45 بالمئة في الربع الأول من 2013.

وقالت الشركة إن مبيعات حديد التسليح انخفضت ثمانية بالمئة في الربع الأول إلى 929 ألف طن من مليون طن في الفترة المقابلة في حين نزلت مبيعات الصلب المسطح 13 بالمئة لتبلغ 232 ألف طن.

وبحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 16.96 جنيه بانخفاض 1.3 بالمئة.

وتكبدت الشركة خسارة مجمعة بعد الضرائب وحقوق الأقلية بلغت 19 مليون جنيه في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 202 مليون في الربع الأول من 2013 بانخفاض 90.6 بالمئة.

وتراجعت مبيعات الشركة 5.25 بالمئة إلى 5.287 مليار جنيه من 5.580 مليار في الربع الأول من 2013.

وقالت الشركة إن حجم السيولة لديها بنهاية الربع الأول بلغ "ملياري جنيه بينما يبلغ صافي الدين 9.2 مليار جنيه لتصبح نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 1.41 مرة."

يبلغ رأسمال حديد عز 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.