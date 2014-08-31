أرباح ماريدايف المصرية تقفز 138% في النصف/1
القاهرة 31 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة ماريدايف أكبر شركة للخدمات النفطية في الشرق الأوسط من حيث حجم الأسطول أن صافي الربح قفز 139.7 بالمئة في النصف الأول من العام.
وبلغ صافي الربح المجمع بعد حقوق الأقلية 5.063 مليون دولار في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 2.112 مليون في النصف الأول من 2013.
وتعمل ماريدايف في الأنشطة البحرية بالمناطق الحرة في مصر وتقدم خدمات الصيانة والتركيبات والإنشاءات والانتشال تحت الماء وخارجه.
وزادت إيرادات الشركة 43.8 بالمئة إلى 149.981 مليون دولار من 104.278 مليون.
وبحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 1.04 دولار بارتفاع 0.97 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
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