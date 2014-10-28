Wed 9 Aug 2017 | 7:30 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تراجع أرباح بي.جي أكثر من المتوقع

Tue Oct 28, 2014 7:39am GMT
 
[-] نص [+]

لندن 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت بي.جي جروب ثالث أكبر شركة طاقة في بريطانيا انخفاض أرباح التشغيل في الربع الثالث من العام 26 بالمئة مسجلة تباطؤا فاق التوقعات نتيجة استمرار تراجع الإنتاج في مصر فضلا عن الهبوط الحاد لسعر النفط.

وبلغ إجمالي أرباح التشغيل 1.3 مليار دولار في الربع الثالث وهو أقل من التوقعات التي أعلنتها الشركة عند 1.4 مليار في حين ارتفعت الإيرادات أربعة بالمئة إلى 4.6 مليار بفضل زيادة إنتاج النفط في البرازيل لأكثر من 100 ألف برميل من المكافئ النطفي يوميا.

وقال أندرو جولد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة "تتقدم عملياتنا في البرازيل وأستراليا على نحو جيد وفي حالة البرازيل فقد بدأت تؤثر تأثيرا فعليا على أنشطتنا." (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 