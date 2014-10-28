مقدمة 1-تراجع أرباح بي.جي بسبب تباطؤ الانتاج في مصر وهبوط أسعار النفط

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لندن 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت بي.جي جروب ثالث أكبر شركة للطاقة في بريطانيا انخفاض أرباح التشغيل في الربع الثالث من العام 26 بالمئة مسجلة تباطؤا فاق التوقعات نتيجة انخفاض الإنتاج في مصر إلى النصف فضلا عن الهبوط الحاد لسعر النفط.

وبلغ إجمالي أرباح التشغيل 1.3 مليار دولار في الربع الثالث وهو أقل من التوقعات التي أعلنتها الشركة عند 1.4 مليار.

ونزل الانتاج في مصر - ويمثل حاليا نحو عشرة بالمئة من انتاج الشركة من الغاز الطبيعي -إلى 55 الف برميل من المكافيء النفطي يوميا ولم يتبق لها كميات للتصدير بسبب ارتفاع الطلب محليا.

وبحلول الساعة 1109 بتوقيت جرينتش نزل سهم بي.جي اثنين بالمئة. وهوى السهم أكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام.

وتقوم بي.جي بمراجعة شاملة لأصولها للتخارج من المشروعات التي تمثل عبئا على الاداء بعد أن حذرت في ابريل نيسان من ان الانتاج سيكون عند الحد الادني للنطاق المستهدف لهذا العام بسبب المشاكل في مصر.

وارتفعت الإيرادات أربعة بالمئة إلى 4.6 مليار دولار بفضل زيادة إنتاج النفط في البرازيل لأكثر من 100 ألف برميل من المكافئ النطفي يوميا.

وكررت توقعاتها للانتاج للعام كاملا عند الحد الأدني للنطاق الاسترشادي بين 590 و630 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وقال أندرو جولد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة "تتقدم عملياتنا في البرازيل وأستراليا على نحو جيد وفي حالة البرازيل فقد بدأت تؤثر تأثيرا فعليا على أنشطتنا."