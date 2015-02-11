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أرباح أموك المصرية تتراجع 51% في النصف/1

Wed Feb 11, 2015 9:25am GMT
 
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القاهرة 11 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المدققة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المصرية اليوم الأربعاء هبوط صافي الربح 50.8 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2014-2015.

وبلغ صافي ربح الشركة 183.572 مليون جنيه (24.06 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 372.936 مليون جنيه قبل عام.

وتراجعت المبيعات 14 بالمئة إلى 3.633 مليار جنيه من 4.238 مليار في النصف الأول من 2013-2014.

وتوفر أموك جانبا من احتياجات السوق المحلية في مصر من المنتجات البترولية وخاصة السولار والبوتاجاز.

(الدولار = 7.63 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 