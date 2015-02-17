ارتفاع خسائر حديد عز المصرية 239% في الربع/3

القاهرة 17 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة حديد عز‭ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تفاقم الخسائر في الربع الثالث من السنة المالية.

وبلغ صافي الخسارة بعد الضرائب وحقوق الأقلية 285.380 مليون جنيه (37.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل صافي خسارة 84.114 مليون قبل عام.

ونزلت مبيعات الشركة 4.6 بالمئة إلى 4.617 مليار جنيه من 4.839 مليار قبل عام.

وهبط سهم حديد عز 0.1 بالمئة في مستهل تداولات اليوم ليسجل 16.25 جنيه.

وتكبدت الشركة خسارة 461.129 مليون جنيه في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل صافي ربح 217.729 مليون.

وانخفضت المبيعات 6.9 بالمئة في الأشهر التسعة إلى 14.881 مليار جنيه من 15.980 مليار.

يبلغ رأسمال حديد عز 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.