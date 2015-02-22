نمو صافي ربح كريدي أجريكول مصر 7.5% في 2014

الرياض 22 فبراير شباط (رويترز) - سجل بنك كريدي أجريكول مصر نموا نسبته 7.5 بالمئة في صافي أرباحه خلال 2014.

وقال البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد إن صافي الربح المجمع بلغ 675.66 مليون جنيه (88.5 مليون دولار) في 2014 مقابل 628.55 مليون في 2013 بدعم من نمو العمليات.

وقال البنك إن صافي الدخل من العوائد ارتفع نحو 8.2 بالمئة إلى 1.25 مليار جنيه في 2014 من 1.15 مليار في 2013 مدعوما بزيادة قروض التجزئة ونمو الودائع منخفضة التكلفة.

كما قفز صافي الدخل من العمولات والأتعاب نحو 31.5 بالمئة إلى 456 مليون جنيه في 2014 من 347 مليونا في 2013 بفضل نمو أنشطة التمويل التجاري وزيادة أنشطة العملاء.

ويبلغ رأسمال البنك 1.148 مليار جنيه موزعا على 287 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم.

(الدولار = 7.63 جنيه مصري)