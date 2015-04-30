قفزة كبيرة في إيرادات القلعة المصرية خلال 2014 ولكنها مازالت تتكبد خسائر

القاهرة 30 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت أول نتائج أعمال سنوية مجمعة لشركة القلعة إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر اليوم الخميس تحقيق قفزة كبيرة في الإيرادات‭ ‬خلال‭ 2014‬ وخاصة من قطاعات الأسمنت والطاقة ولكنها مازالت تتكبد خسائر بسبب زيادة المصروفات وفوائد الديون.

وفي أول ميزانية سنوية لها بأسلوب التجميع الكامل وليس حقوق الأقلية بعد الاستحواذ على حصة الأغلبية بمعظم الشركات التابعة لها أظهرت قائمة الدخل للشركة أنها حققت نموا في الإيرادات بنسبة 255.6 بالمئة كما بلغ مجمل الربع 1.125 مليار جنيه (147 مليون دولار) مقابل 2.064 مليون جنيه في 2013.

وتبلغ قيمة استثمارات القلعة نحو 9.5 مليار دولار وتركز في العمل على قطاعات الطاقة والنقل والدعم اللوجستي والتعدين والاسمنت والإنشاءات.

وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة وفقا للبيانات المالية التي نشرت على موقعها الالكتروني 1.369 مليار جنيه مقابل خسارة 384.870 مليون جنيه في 2013.

وتتكبد القلعة خسائر متتالية منذ عام 2010 لأسباب منها التقلبات الاقتصادية في المنطقة العربية ولكنها بدأت مؤخرا في تقليص خسائرها بشكل كبير.

وأظهرت قائمة الدخل أن أسباب الخسارة ترجع إلى الزيادة الكبيرة في المصروفات الإدارية والعمومية وفي تكلفة التمويل.

وقالت القلعة في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه إنها تعمل على "خفض المصروفات وتخفيض الديون والتخارج من المشروعات غير الرئيسية للتحول إلى الربحية بنهاية عام 2015."

وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة في البيان إن نتائج الشركة "تاثرت بارتفاع أسعار صرف العملات وزيادة المصروفات التمويلية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري حيث أن جزء من ديون القلعة يتم تقييمه بالدولار الامريكي."