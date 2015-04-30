رفع أسعار الوقود يهوي بأرباح السويس للأسمنت المصرية في الربع/1

القاهرة 30 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة السويس للأسمنت أكبر شركة أسمنت مدرجة في مصر من حيث القيمة السوقية اليوم الخميس هبوط صافي أرباحها 65.7بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام وهو ما عزته الشركة في الأساس إلى ارتفاع أسعار الوقود.

ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو تموز الماضي بأكثر من 70 بالمئة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية إذ تعمل على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وقال السويس للأسمنت في بيان اليوم إن أرباحها الصافية بلغت 58 مليون جنيه مصري (7.6 مليون دولار) مقارنة مع 169 مليونا في الربع الأول من 2014.

وتراجعت مبيعات الشركة ثلاثة بالمئة إلى 1.403 مليار جنيه في الربع الأول مقارنة مع 1.452 مليار قبل عام. وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى عوامل أهمها تراجع الطلب المحلي على الأسمنت.

وتمتلك السويس للأسمنت نحو خمسة مصانع للأسمنت في السويس والقطامية وطرة وحلوان والمنيا.