‭صافي ربح عامر جروب المصرية ‬ يقفز 707% في الربع/1

القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) المصرية اليوم الأحد أن صافي أرباح الربع الأول من العام قفز 707 بالمئة ليصل إلى 16.358 مليون جنيه (2.14 مليون دولار) مقابل 2.027 مليون في الربع المقابل من 2014.