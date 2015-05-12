تراجع صافي ربح جي.بي أوتو المصرية 34% في الربع/1

القاهرة 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج شركة جي.بي أوتو أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في مصر اليوم الثلاثاء هبوط صافي أرباحها 34.1 بالمئة في الربع الأول من العام.

وذكرت الشركة أن أرباحها الصافية بلغت 47.148 مليون جنيه (6.18 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 71.503 مليون قبل عام.