صافي ربح ليسيكو مصر يهوي 93.5% في الربع/1

القاهرة 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة ليسيكو مصر اليوم الثلاثاء هبوط صافي أرباح الشركة 93.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن أرباحها الصافية بلغت 2.276 مليون جنيه (298.3 ألف دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل 35.246 مليون قبل عام.

وتراجع صافي مبيعات الشركة 329.226 مليون جنيه في الربع الأول من 383.572 مليون قبل عام.