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جلوبال تليكوم في مصر تتكبد خسائر في الربع/1

Wed May 13, 2015 8:28am GMT
 
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القاهرة 13 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة جلوبال تليكوم في مصر اليوم الأربعاء أن الشركة التابعة لشركة الاتصالات الروسية فيمبلكوم تكبدت خسائر صافية في الربع الأول من العام.

وقالت جلوبال إنها تكبدت خسارة صافية بلغت 449 مليون جنيه (58.9 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس آذار مقابل أرباح صافية قدرها 297 مليونا قبل عام.

وجلوبال تليكوم - التي كانت المعروفة سابقا باسم أوراسكوم تليكوم - مملوكة بنسبة 51.9 بالمئة لشركة فيمبلكوم. (تغطية صحفية عبد المنعم درار - تحرير نادية الجويلي)
 