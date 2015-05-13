جلوبال تليكوم في مصر تتكبد خسائر في الربع/1

القاهرة 13 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة جلوبال تليكوم في مصر اليوم الأربعاء أن الشركة التابعة لشركة الاتصالات الروسية فيمبلكوم تكبدت خسائر صافية في الربع الأول من العام.