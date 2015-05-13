مقدمة 1-صافي ربح بسكو مصر يهبط 65.2% في الربع/1

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13 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر) الرائدة في صناعة البسكويت والكيك اليوم الأربعاء هبوط صافي ربح الشركة 65.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن أرباحها الصافية بلغت 5.237 مليون جنيه (686.5 ألف دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 15.048 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم من صافي الربح 0.46 جنيه في الربع الأول مقابل 1.31 جنيه قبل عام.

وانخفض صافي مبيعات الشركة 2.8 بالمئة ليصل إلى 121.374 مليون جنيه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 124.915 مليون في نفس الفترة من 2014.

وتمتلك بسكو مصر 21 خط إنتاج في مصانعها الثلاثة بالقاهرة والاسكندرية وتنتج أكثر من 90 صنفا من البسكويت والكعك.

وفي بداية العام الحالي استحوذت كيلوج الأمريكية أكبر شركة منتجة لحبوب الإفطار في العالم على نحو 86 بالمئة من أسهم الشركة مقابل 888 مليون جنيه بعد معركة ضارية مع أبراج كابيتال الإماراتية انتهت بانسحاب الأخيرة من المنافسة.

والقطاع الغذائي من أسرع القطاعات نموا في مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.