صافي ربح بلتون المصرية يقفز 38% في الربع/1

الرياض 14 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر اليوم الخميس نمو أرباح الشركة بنسبة 38 بالمئة في الربع الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي ربح الربع الأول بلغ 5.7 مليون جنيه (748 ألف دولار) مقابل 4.13 مليون قبل عام.

وبحسب البيان انخفض إجمالي إيرادات الشركة 4.9 بالمئة إلى 15.5 مليون جنيه في الربع الأول من 16.3 مليون.

وعزت الشركة الانخفاض إلى "تراجع إيرادات نشاط إدارة الأصول نتيجة انخفاض إجمالي الأصول المدارة."

لكن الإيرادات الأخرى ارتفعت إلى 4.9 مليون جنيه في الربع الاول من 1.4 مليون قبل عام.

ويتبع بلتون المالية القابضة نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

وقالت الشركة إن مجلس إدارتها وافق على تأسيس شركة تمويل عقاري برأسمال 50 مليون جنيه. لكن البيان لم يذكر مزيدا من التفاصيل.