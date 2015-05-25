هبوط صافي ربح العربية للأسمنت 51% في الربع/1

القاهرة 25 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة العربية للأسمنت في مصر اليوم الاثنين أن صافي أرباح الشركة هبط 50.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي رغم زيادة المبيعات 11.7 بالمئة.

وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة أن أرباحها الصافية بلغت 57.370 مليون جنيه (7.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس آذار 2015 مقابل 116.951 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 594.354 مليون جنيه في الربع الأول من 532.072 مليون قبل عام.

والعربية للأسمنت مملوكة لمستثمرين مصريين وشركة سمنتوس لا يونيون الأسبانية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للعربية للأسمنت خمسة ملايين طن سنويا وحصتها السوقية نحو ثمانية بالمئة.