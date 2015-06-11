مقدمة 1-القلعة المصرية تسجل خسارة صافية 112.2 مليون جنيه الربع/1

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لندن 11 يونيو حزيران (رويترز) - قال بيان لشركة القلعة أكبر شركة استثمار مصرية اليوم الخميس إنها سجلت خسارة صافية بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 112.2 مليون جنيه الربع الأول للعام مقارنة بخسارة صافية 231.9 مليون في الفترة نفسها قبل عام.

وقالت الشركة إنها حققت إيرادات قدرها 1.95 مليار جنيه مرتفعة 42.5 في المائة عن مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف البيان قوله إن الشركة بصدد وضع التفاصيل النهائية لزيادة لرأس المال.

وقال البيان "تنوي القلعة زيادة رأسمالها المصدر من 8 مليارات جنيه حاليا إلى 9.7 مليار جنيه، عبر إصدار 340 مليون سهم جديد مقسمة إلى 85 مليون سهم ممتاز و255 مليون سهم عادي، وتتوقع إتمام الزيادة بحلول يوليو المقبل."